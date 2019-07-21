Парламентские выборы: МВД уже открыло 44 дела

Новости Украины: К 18.00 открыто уже 44 дела по нарушениям на выборах.

44 уголовных производства открыто по состоянию на 18.00 воскресенья в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД Украины.

23 уголовных дела касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствования осуществлению избирательного права, шесть – подкупа избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан.

Еще по одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два - по фактам подделки документов.