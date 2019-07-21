Выборы в Верховную Рауду Украины
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Парламентские выборы: МВД уже открыло 44 дела

Парламентские выборы: МВД уже открыло 44 дела
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: К 18.00 открыто уже 44 дела по нарушениям на выборах.

44 уголовных производства открыто по состоянию на 18.00 воскресенья в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД Украины.

23 уголовных дела касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствования осуществлению избирательного права, шесть – подкупа избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан.

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Еще по одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два - по фактам подделки документов.

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Верховная Рада, МВД, Парламентские выборы 2019.
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