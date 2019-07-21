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В МВД рассказали, что голосование в Украине прошло спокойно

В МВД рассказали, что голосование в Украине прошло спокойно
22:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 112.ua

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел Украины доложили о спокойном проведении дня голосования на выборах в Верховную Раду, зафиксированы избирательные правонарушения и курьезные случаи.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в воскресенье в Киеве рассказал, что в целом день голосования в Украине прошел спокойно, без серьезных инцидентов и системных нарушений.

"У нас нет ни одного пострадавшего человека во время выборов", - отметил Яровой.

По его словам, было составлено 66 протоколов об административных нарушениях, в день голосования было зарегистрировано 26 сообщений о минировании.

Яровой подчеркнул, что в настоящее время личный состав МВД продолжает работу в усиленном режиме по обеспечению охраны комиссий, общественного порядка и недопущению провокаций во время подсчетов голосов.

Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что всего в день голосования полиция открыла 71 уголовное дело, наибольшее количество из них – 32 касаются незаконного использования избирательных бюллетеней, 9 – подкупа избирателей, 8 дел касаются заведомо неправдивых сообщений об угрозе гражданам.

Среди курьезных случаев Князев упомянул факт торговли пирожками по цене 5 копеек. "В Днепропетровской области мы зарегистрировали достаточно необычный факт… Мы зарегистрировали уголовное производство и проводим проверку по факту торговли пирожками стоимостью 5 копеек возле избирательного участка. Действительно, люди стояли в очереди (за пирожками – ИФ). Была ли это агитация – мы разберемся", - рассказал он.

Он добавил: "Из других событий – это так называемые гастролеры, туристы или рыбаки, в основном молодые мужчины, которые массово передвигались по территории Украины. Одни якобы ехали на рыбалку, и мы нашли у них в багажнике возле избирательного участка предметы, внешне похожие на холодное оружие, биты, черенки от лопат".

"94-летняя женщина во Львове порвала бюллетень и пыталась его съесть… В Николаевской области 52-летний мужчина, проявив свою "позицию", вышел из кабинки полностью голый ", - рассказал глава Нацполиции.

Также, по его словам, было несколько случаев распития спиртных напитков в ходе избирательного процесса, один из случаев носит уголовный характер. "Глава участковой комиссии пришел на работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - уточнил Князев.

В Донецкой области, по его словам, были зафиксированы факты вброса более чем одного бюллетеня в избирательную урну.

Из неединичных правонарушений Князев назвал факты выявления сложенных и подписанных протоколов еще до завершения избирательного процесса.

Глава Нацполиции подчеркнул, что несмотря на привлечение правоохранителей к обеспечению порядка на выборах, криминальная обстановка не ухудшилась.

"Мы свою работу не завершаем, продолжаем охрану окружных и участковых избирательных комиссий", - подытожил Князев.

Отвечая на вопрос о рисках в ходе подсчета голосов, он сказал: "Это так называемые блуждающие туристы… Мы нацелили сотрудников полиции и Нацгвардии на пресечение провокаций, любых массовых проявлений нарушения общественного порядка".

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МВД Украины, Сергей Яровой, Парламентские выборы 2019.
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