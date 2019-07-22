Премьер Чехии поздравил Зеленского с победой его партии на выборах

Новости Украины: По словам Андрея Бабиша, Украина на парламентских выборах предоставила сильный мандат партии президента.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поздравил Украину с проведением выборов и выразил надежду на углубление сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю, Украина предоставила мощный мандат партии президента Зеленского провести ее через эти трудные времена", - написал Бабиш.

"Вызовов много, но я считаю, что этот успех приведет к дальнейшим реформам и активному сотрудничеству с Чешской Республикой", - добавил он.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил: "Я внимательно следил за парламентскими выборами в Украине. Поздравляю партию "Слуга народа" с победой и надеюсь, что новое правительство еще активнее продолжит путь реформ. Сохранение курса на реформы будет способствовать стабильности Украины и всего региона".