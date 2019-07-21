Выборы в Верховную Рауду Украины
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Воскресенье, 21.07.2019
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Нарушение закона о выборах в Бахмуте "тянет" на 10 лет тюрьмы

Нарушение закона о выборах в Бахмуте "тянет" на 10 лет тюрьмы
09:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: На одном из участков в Бахмуте полиция обнаружила незаполненные, но подписанные членами комиссии протоколы.

На одном из участков в городе Бахмут Донецкой области полиция обнаружила незаполненные, но подписанные членами комиссии протоколы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«В школе города Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-«победителя» или «правильное» название партии», - говорится в сообщении.

По прибытии на место полиции члены УИК, с целью скрыть следы преступления, залили подписанные протоколы чернилами.

По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 158 (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет заключения.

На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте.

Напомним, избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.

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Донецкая область, Нарушение, Протоколы, Выборы в Раду, Нацполиция, Парламентские выборы 2019.
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