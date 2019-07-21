Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН

Выборы в Верховную Рауду Украины
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Воскресенье, 21.07.2019
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20:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В Раду нового созыва проходят пять партий - "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос"

В Верховную Раду IX созыва по партийным спискам проходят пять партий, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного и обнародованного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Комитетом избирателей Украины (КИУ).

В парламенте, по предварительным данным, будут представлены партии:

  • "Слуга народа" (44,71% голосов),
  • "Оппозиционная платформа – За життя" (12,24%),
  • "Европейская солидарность" (8,54%),
  • ВО "Батькивщина" (7,56%),
  • партия "Голос" (5,94%).

Не преодолевают проходной барьер в 5% и, соответственно, не проходят в парламент нового созыва по спискам партии:

  • "Сила и честь", набравшая 3,67% голосов избирателей,
  • "Партия Шария" – 3,47%,
  • "Оппозиционный блок" – 3,15%,
  • Радикальная партия – 2,66%,
  • "Свобода" – 2,15%,
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,09%,
  • "Гражданская позиция" – 1,22%.

Опрошено 13604 избирателей.

По данным экзит-пола ТСН, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,4%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, за партию "Европейская солидарность" - 8,5%, за партию "Батькивщина" - 7,7%, за партию "Голос" - 6,0% избирателей.

Также по данным экзит-пола, за партию "Сила и честь" проголосовали 3,9%, за партию "Оппозиционный блок" - 3,0%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,9%, за "Партию Шария" - 2, 8%, за партию ВО "Свобода" - 2,5%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,0%

За остальные партии, как свидетельствуют данные экзит-пола, проголосовало менее 2% избирателей.

Всеукраинский экзит-пол проведен 21 июля исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1". Всего опрошено около 40 тысяч избирателей.

Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партий

Опросы избирателей в многомандатном избирательном округе проведены на 600 избирательных участках по всей Украине (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Метод: личное интервью на выходе с избирательных участков (экзит-пол). Теоретическая статистическая погрешность выборки - не более 0,7%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, учитывающего и систематические погрешности (например неохват специальных и заграничных участков), Кантар TNS и Info Sapiens предполагают, что погрешность не превысит 3%.

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Батькивщина, Экзит-пол, Голос, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019, Европейская солидарность, ОПЗЖ.
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