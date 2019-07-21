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Порошенко: Не позволим им остановить наше фантастическое государство

Порошенко: Не позволим им остановить наше фантастическое государство
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление, которое было достигнуто предыдущим правительством.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко считает важным сохранить направление Украины в Европейский союз и в НАТО, по которому она двигалась в последнюю пятилетку.

"Очень важно, чтобы мы сохранили ту дорогу, которая была задана в последние пять лет, сохранили строительство государства, фундамент государственности и точно дали отпор российскому реваншу. Не позволим им остановить или… развернуть наше фантастическое государство", - сказал Порошенко журналистам после голосования на внеочередных выборах народных депутатов в воскресенье в Киеве.

Он сообщил, что "проголосовал за ЕС, за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину, страну, которая точно двигается вперед, возвращается в семью европейских народов". Порошенко подчеркнул, что именно ЕС и НАТО являются гарантом мира и безопасности Украины, гарантом благополучия для каждого украинского гражданина.

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По его словам, он "проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед".

Порошенко выразил надежду, что по результатам выборов партия "Европейская солидарность" вместе с депутатами-мажоритарщиками создаст мощную фракцию в парламенте.

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В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.

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НАТО, Петр Порошенко, Голосование, Парламентские выборы 2019, Европейская солидарность.
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