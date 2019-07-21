ЦИК обработала первые протоколы: лидирует "Слуга народа"

Новости Украины: ЦИК начал публиковать данные подсчета голосов, в Раду проходят 4 партии – у Слуги народа - 48,64%.

В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", за которую проголосовали 48,64% избирателей, ВО "Батькивщина" – 13,32%, "Евросолидарность" - 8,06%, Радикальная партия – 6,48%, согласно результатам обработки 0,04% протоколов.

Пока не проходят в парламент партии "ОПЗЖ", за которую проголосовали 4,82% избирателей, и "Голос" – 2,8%.

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,39% по данным 100 избирательных округов из 199 по всей стране.

Уже поступили данные об активности избирателей из 100 округов. Общее количество территориальных избирательных округов 199.