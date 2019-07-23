Южная Корея серьезно восприняла вторжение истребителей РФ

Новости мира: Российские военные самолеты сегодня вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

Директор департамента по нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чунг Эу-Йонг передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву официальную жалобу после того, как российские военные самолеты вторглись в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря АП Ко Минг-юнг.

"Директор департамента нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чунг Эу-Йонг передал сообщение (с официальной жалобой - ред.) Секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву", - говорится в сообщении.

По словам Ко Минг-юнг, Чунг сообщил Патрушеву, что Сеул очень серьезно воспринял инцидент, когда российские военные самолеты вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, и отметил, что при повторном нарушении страна даст более жесткий ответ РФ.

Ранее во вторник южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в ее воздушное пространство.