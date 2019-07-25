СМИ: КНДР опять испытывает ракеты

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05:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Северная Корея запустила ракету ближнего действия.

КНДР в среду провела запуск ракеты ближнего радиуса действия, что предварительно подтвердили в военном ведомстве Южной Кореи, а также в Пентагоне.

Об этом сообщает CNN.

"По предварительным оценкам, озвученным чиновником министерства обороны США, Северная Корея запустила по меньшей мере одну ракету ближнего радиуса действия", - отмечается в сообщении.

Как рассказал неназванный представитель Пентагона, по имеющимся признакам нынешний пуск похож на запуск двух ракет малого радиуса действия в мае этого года - они пролетели примерно 400 км.

КНДР не принимает рис из Южной Кореи

В военном ведомстве Южной Кореи подтвердили, что ракета была запущена из района Вонсон. Как отметил в этой связи представитель офиса Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, военные этой страны находятся в постоянной боевой готовности к реагированию на возможные другие запуски и провокации.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что благодаря усилиям его администрации Северная Корея отказалась от ядерных тестов и ракетных испытаний.

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Южная Корея, КНДР, Ракеты, Пентагон, Денуклеаризация.
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