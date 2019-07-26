Южная Корея увидела в ракетах КНДР схожие черты с российскими "Искандерами"

Новости мира: Сеул заявил, что новые ракеты КНДР похожи на российские Искандеры.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что две новые тактические управляемые ракеты, запущенные КНДР в среду, очень похожие на российские Искандеры.

Об этом информирует Yonhap.

"Ракеты малой дальности, которые на этой неделе испытала Северная Корея, это новый тип баллистического оружия, подобный российским ракетам "Искандер", - заявили в пятницу, в военном ведомстве Южной Кореи.

Как отмечается, сначала считалось, что запущенные в среду КНДР ракеты пролетели 430 км и 690 км соответственно. Однако военные Южной Кореи получили обновленные данные на основе анализа, проведенного совместно южнокорейскими и американскими разведывательными органами.

"В отличие от общей параболической траектории, Искандер выполняет подтягивающий маневр во время фазы погружения, те ракеты, которая Северная Корея запустила вчера, показали аналогичную картину", - заявили в Минобороны Южной Кореи.

КНДР в среду осуществила запуск ракеты ближнего радиуса действия, что предварительно подтвердили в военном ведомстве Южной Кореи, а также в Пентагоне.