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"Охота на покемонов": протестующие опять вышли на улицы Гонконга

"Охота на покемонов": протестующие опять вышли на улицы Гонконга
19:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Гонконге продолжаются протесты, полиция применила слезоточивый газ.

В Гонконге продолжаются антиправительственные протесты. Во время запрещенной полицией демонстрации в районе Юэн Лонг в субботу, 27 июля, в которой приняли участие тысячи людей, протестующие бросали в сторону правоохранителей камни и бутылки, а также строили на улицах баррикады.

В ответ полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ. Митингующие выступили против нападений на активистов. В минувшие выходные в районе Юэн Лонг вблизи китайской границы около 100 одетых в белые футболки человек, вооруженных палками и металлическими прутьями, напали на протестующих.

В результате пострадали 45 человек, сообщает DW.

Протестующие обвиняют правоохранителей, что те не защитили их. Полиция, в свою очередь, запретила проведение субботней демонстрации, сославшись на опасность столкновений с жителями района.

Чтобы обойти этот запрет, протестующие назвали мероприятие совместным "охотой на покемонов" и "маршем памяти" в честь бывшего премьер-министра Китая Ли Пэна, который умер 22 июля.

 

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Ли Пэна считают одним из главных ответственных в кровавой расправе над участниками студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году и не любят за это в Гонконге.

Также активисты продолжают требовать окончательной отмены спорного законопроекта об экстрадиции правонарушителей к материковому Китаю по запросу Пекина. Они также настаивают на расследовании действий полиции во время прошлых митингов.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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