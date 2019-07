"Охота на покемонов": протестующие опять вышли на улицы Гонконга

В Гонконге продолжаются антиправительственные протесты. Во время запрещенной полицией демонстрации в районе Юэн Лонг в субботу, 27 июля, в которой приняли участие тысячи людей, протестующие бросали в сторону правоохранителей камни и бутылки, а также строили на улицах баррикады.

В ответ полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ. Митингующие выступили против нападений на активистов. В минувшие выходные в районе Юэн Лонг вблизи китайской границы около 100 одетых в белые футболки человек, вооруженных палками и металлическими прутьями, напали на протестующих.

В результате пострадали 45 человек, сообщает DW.

Протестующие обвиняют правоохранителей, что те не защитили их. Полиция, в свою очередь, запретила проведение субботней демонстрации, сославшись на опасность столкновений с жителями района.

Чтобы обойти этот запрет, протестующие назвали мероприятие совместным "охотой на покемонов" и "маршем памяти" в честь бывшего премьер-министра Китая Ли Пэна, который умер 22 июля.

VIDEO: Hong Kong police fired tear gas Saturday at protesters holding a banned rally against suspected triad gangs who beat up pro-democracy demonstrators near the Chinese border last weekend, tipping the finance hub further into chaos. #YuenLong pic.twitter.com/GZkKWBI45o

— AFP news agency (@AFP) July 27, 2019