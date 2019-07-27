Частная ракета Японии упала после запуска (Видео)

Новости мира: Коммерческая космическая ракета МОМО-4 упала в море после запуска.

Японская частная суборбитальных ракета «Момо-4» упала в море после запуска с космодрома на острове Хоккайдо в субботу, 27 июля.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на компанию Interstellar Technologies.

"Суборбитальная ракета, по предварительным данным, сумела достичь высоты 13 километров, после чего у нее незапланированно выключился двигатель из-за сбоя бортового компьютера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной аварии называют поломку бортового компьютера, который отключил двигатель раньше, чем предполагалось.

Как отмечается, ракета «Момо» имеет небольшую стартовую массу в одну тонну, длиной чуть менее 10 метров и диаметром 50 сантиметров, ее двигатель работает на жидком кислороде и этиловом спирте.

Предполагается, что ракета сможет поднимать 20-килограммовую полезную нагрузку на высоту порядка 120 километров. Ныне она несла бумажный самолетик, который после падения ракеты не нашли.