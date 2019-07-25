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Какие изменения ждут ракету-носитель SpaceX Super Heavy
Какие изменения ждут ракету-носитель SpaceX Super Heavy

Какие изменения ждут ракету-носитель SpaceX Super Heavy

Какие изменения ждут ракету-носитель SpaceX Super Heavy
10:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости науки: По словам известного инженера, ускоритель на практике будет значительно мощнее, чем предполагалось ранее.

Глава компании SpaceX рассказал о грядущей модернизации ракеты Super Heavy Rocket, которая предназначена для старта межпланетной миссии космического корабля Starship. 

Какие изменения ракеты-носителя? Согласно первоначальным расчетам, комплекс Super Heavy, должен был получить 31 двигатель Raptor, сообщает space.com.

В ближайшее время, как утверждает Илон Маск, их число увеличится до 35. Еще 6 ускорителей установят на сам Starship.

Для чего это делают? В SpaceX рассчитывают, что связка Heavy Rocket и Starship позволит выполнять в космосе практически любые задачи: от доставки людей на Марс до вывода на орбиты спутников, космонавтов и систем для сбора космического мусора.

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Тестирование ракеты-носителя. Компания уже была готова перейти к новому этапу тестирования, но ее планам помешал инцидент, который произошел на прошлой неделе.

Напомним, ракета Starhopper в ходе пробного запуска из-за утечки топлива на несколько секунд превратилась в огненный шар. Хотя конструкция серьезно не пострадала, дальнейшие испытания были отложены.

Когда запланировали запуск? Начало коммерческих полетов Starship запланировано на 2021 год, а отправить первого космического туриста в полет вокруг Луны SpaceX рассчитывает уже в 2023 году.

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Ракеты, Наука, Запуск ракеты, SpaceX, Ракета-носитель, SpaceX Super Heavy.
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