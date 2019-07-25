Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий

Новости науки: 25 июля, в 01:24 должен был состояться старт ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с космическим кораблем Dragon в рамках миссии CRS-18.

Старт планировали выполнить с площадки SLC-40 на мысе Канаверал. CRS-18 — 18-я миссия корабля Dragon к МКС. Это часть масштабной программы Commercial Resupply Services, направленной на снабжение Международной космической станции.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий, запуск ракеты перенесли на 26 июля, 01:01 (по Киевскому времени).

После старта аппарат выведут на низкую околоземную орбиту. Корабль доставит на станцию приблизительно 2,5 тонны грузов. До этого данный аппарат дважды бывал в космосе.

Напомним, на сегодня Dragon — единственный в мире грузовой космический корабль, способный доставлять грузы с орбитальной станции обратно на Землю.

В рамках запуска применят финальную версию ракеты Falcon 9 — Block 5. После старта первая ступень носителя должна приземлиться на наземную платформу.