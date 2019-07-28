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В Индии возросло количество жертв от наводнений

В Индии возросло количество жертв от наводнений
06:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: В Индии число жертв от сильных дождей превысило 200 человек.

Число жертв наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар превысило 200 человек. Об этом в субботу сообщило издание Xinhuanet со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.

По их данным, не менее 80 человек погибли в штате Ассам на северо-востоке Индии. Уровень воды в нескольких реках, включая Брахмапутру, превысил опасные отметки. Паводковая обстановка остается серьезной.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам сообщил, что наводнения затронули более 3,8 млн человек в 20 округах. В восточном штате Бихар жертвами стали более 120 человек. Стихия затронула около 8,1 млн жителей региона в 12 округах. 

Напоминаем, в результате муссонных дождей в ряде индийских штатов погибли почти 150 человек.

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Индия, Ливень, Жертвы, Дождь, Потоп.
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