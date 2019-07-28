В Ереване оборвался лифт, есть пострадавшие

Новости мира: В Ереване после падения лифта пострадало 2 человека.

Лифт, в котором находились два человека, упал в шахту в одном из домов Еревана. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МЧС Армении, передает УНН.

"Трос лифта оборвался, и лифт с расположенными в нем людьми сорвался в шахту с 12-метровой высоты. Оба находившиеся в кабине человека получили тяжелые травмы", - сообщили в МЧС.

Оба пострадавших были доставлены в медицинский центр в крайне тяжелом состоянии. Позже медучреждения сообщили, что один из раненых скончался. За жизнь второго борются врачи.

Напоминаем, два человека погибли в результате падения грузового лифта на складе частного предприятия в с.Бучалы Городоцкого района Львовской области.