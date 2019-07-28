В столице Афганистана вооруженные люди штурмуют офис кандидата в вице-президенты

Новости мира: В Афганистане вооруженные люди штурмуют офис кандидата в вице-президенты после взрыва бомбы.

В столице Афганистана Кабуле вооруженные люди штурмуют офис кандидата в вице-президенты Амруллы Салеха после взрыва бомбы.

Как сообщает Радио Свобода, взрыв бомбы произошел возле офиса Салеха в первый день избирательной кампании перед выборами президента страны, которые должны состояться 28 сентября.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел сообщил, что после взрыва вооруженные люди начали штурм офиса и противостояние с афганскими силовиками. Салеха эвакуировали с места событий.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб как минимум один человек, еще 13 раненых госпитализированы.

Салех идет на выборы в команде действующего президента Ашрафа Гани, который претендует на второй срок.