В Афганистане авиаударом было уничтожено 50 боевиков

При авиаударе правительственных сил по пункту сбора талибов уничтожены полсотни боевиков вместе с полевым командиром.
Об этом сообщает Синьхуа.
“50 боевиков движения "Талибан", включая полевого командира, были уничтожены в четверг при авиаударе в районе Аб-Камари в провинции Бадгис на западе Афганистана. Об этом сообщил губернатор региона Абдул Гафур Маликзай”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, действуя на основе данных разведки, силы безопасности нанесли авиаудар по сборному пункту талибов. В результате, помимо рядовых боевиков, убит полевой командир Сайед Шах.
По словам губернатора, авиаудары по боевикам в регионе будут продолжены.