В Афганистане авиаударом было уничтожено 50 боевиков

Новости мира: На западе Афганистана авиация разбила 50 боевиков "Талибана".

При авиаударе правительственных сил по пункту сбора талибов уничтожены полсотни боевиков вместе с полевым командиром.

Об этом сообщает Синьхуа.

“50 боевиков движения "Талибан", включая полевого командира, были уничтожены в четверг при авиаударе в районе Аб-Камари в провинции Бадгис на западе Афганистана. Об этом сообщил губернатор региона Абдул Гафур Маликзай”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, действуя на основе данных разведки, силы безопасности нанесли авиаудар по сборному пункту талибов. В результате, помимо рядовых боевиков, убит полевой командир Сайед Шах.

По словам губернатора, авиаудары по боевикам в регионе будут продолжены.