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Талибан отверг идею прямых переговоров с правительством Афганистана

Талибан отверг идею прямых переговоров с правительством Афганистана
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Талибан не хочет вести прямые переговоры с правительством Афганистана.

Радикальное движение "Талибан" отвергло идею прямых переговоров с афганским правительством.

Как заявил в воскресенье, 28 июля, представитель базирующегося в столице Катара Дохе офиса движения Сухейль Шахин, такие переговоры могут состояться только после объявления о выводе иностранных войск с территории Афганистана, сообщает DW.

Накануне афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими в видеосообщениями заявил, что прямые переговоры между "Талибаном" и правительством страны начнутся в течение ближайших двух недель. По его словам, правительственная делегация будет состоять из 15 человек, а первый раунд переговоров состоится в одном из европейских городов.

В свою очередь спецпредставитель США по мирному урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что внутриафганские переговоры начнутся только "после заключения наших собственных соглашений", имея в виду договоренности США с "Талибаном". По его словам, в состав делегации на переговорах с талибами со стороны Кабула должны войти чиновники, представители ключевых политических партий, гражданского общества и женщин.

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На данный момент талибы контролируют почти половину территории Афганистана и являются более мощными, чем когда-либо с момента начала военной операции США в стране в октябре 2001 года. До сих пор они отказывались вести прямые переговоры с действующим афганским правительством, считая его марионеткой США. Впрочем, они неоднократно заявляли, что сядут за стол переговоров с любым афганцем, даже государственным чиновником, но как рядовым гражданином, а не представителем власти. Соединенные Штаты уже провели несколько раундов переговоров с талибами.

В настоящее время в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих. Большинство из них занимаются подготовкой и консультированием афганских военных. Начиная с 2001 года, в Афганистане погибли около 2300 американских военных, а более 20 тысяч были ранены.

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Афганистан, Талибан, Залмай Халилзад, Абдул Салам Рахими, Сухейль Шахин.
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