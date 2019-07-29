В Китае произошел оползень, более 35 человек погибли

Новости мира: Из-за оползня в Китае по меньшей мере 36 человек погибли.

На юге Китая произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере 36 человек.

Об этом сообщает BBC.

"Сейчас известно, что 36 человек погибли в результате оползня, произошедшего в селе на юге Китая во вторник", - говорится в сообщении.

Китайские государственные СМИ также сообщают, что 15 человек пропали без вести после того, как грязь похоронила более 20 домов в провинции Гуйчжоу.

Двое детей и мать с ребенком, как сообщается, были среди погибших, но детали инцидента до сих пор непонятны. Оползни очень распространены в сельских и горных районах Китая, особенно после ливней.