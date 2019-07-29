Число жертв нападения на офис вице-президента Афганистана возросло до 20

Новости мира: Жертвами нападения на офис вице-президента Амруллы Салеха в Кабуле стали 20 человек, из которых 16 - гражданские.

В результате нападения на офис движения Green Trend кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле погибли 20 человек и еще 50 получили ранения.

Об этом сообщает Tolo News.

«Число погибших в результате комплексного нападения на политическое отделение бывшего министра внутренних дел и кандидата в вице-президенты Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20 человек», - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Нусрата Рахими, 16 из погибших были гражданскими лицами. Еще 50 человек получили ранения.

Как сообщалось ранее 28 июля возле офиса кандидата в вице-президенты Амрулли Салеха прогремел взрыв. После этого вооруженные люди начали штурм здания и противостояние с афганскими силовиками. Салеха эвакуировали, однако он получил ранения. В нападение были вовлечены четверо нападавших, силовики ликвидировали трех подозреваемых.