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Стрельба на фестивале в США: 4 погибших

Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во время стрельбы на фестивале в США погибли четверо человек.

В результате стрельбы на семейном фестивале в городке Гилрой вблизи Сан-Франциско, США, количество погибших возросло до 4 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местного полицейского Джона Балларда.

“По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе стрелок, и еще 11 получили ранения в результате стрельбы (в Калифорнии — ред.)”, - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители призывают свидетелей присылать им видеоматериалы и давать показания, которые помогут следствию.

В полиции также выяснили, что стрелок использовал ружье, однако его мотив пока неизвестен.

На место трагедии прибыли сотрудники ФБР для помощи в расследовании. 

Как сообщалось, в воскресенье, 28 июля, в городке Гилрой вблизи Сан-Франциско, США, стрелок открыл огонь по посетителям популярного семейного фестиваля Garlic festival.

По первым данным сообщалось об одном погибшем и 11 раненых.

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США, Фестиваль, Полиция, Стрельба, Гилрой.
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