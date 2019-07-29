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В США на фестивале произошла стрельба, есть жертвы

В США на фестивале произошла стрельба, есть жертвы
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На кулинарном фестивале в Калифорнии произошла стрельба, более 10 пострадавших.

В воскресенье, 28 июля, в городке Хилрой вблизи Сан-Франциско, США, стрелок открыл огонь по посетителям популярного семейного фестиваля Garlic festival.

В результате стрельбы есть погибшие и раненые, а преступника до сих пор не поймали, сообщает CNN.

«Как только началась стрельба, люди начали кричать и разбегаться, кое-кто пытался найти своих детей это толпе», - рассказал в эфире CNN один из свидетелей происшествия.

Он добавил, что слышал несколько очередей из полуавтоматического оружия. Сначала большинство участников фестиваля восприняли звуки выстрелов за фейерверк. Когда люди осознали, что это стрельба, на фестивале началась паника и хаос.

Сейчас правоохранители оцепили район инцидента и делают все возможное для задержания преступника. Пока что точно неизвестно, сколько стрелков было на фестивале, один или два, и каковы мотивы преступления.

На ситуацию уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

«Правоохранители работают на месте происшествия в Хилрое, Калифорния. Сообщается, что стрелка до сих пор не задержан. Будьте осторожны и берегите себя!», - написал американский президент на своей странице в Twitter.

Во Франции произошла стрельба, есть жертвы

Точное количество раненых и погибших сейчас уточняется. Полиция на данный момент подтверждает гибель одного человека. Известно, что в госпиталь были доставлены, по разным сообщениям, от пяти до одиннадцати человек.

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США, Полиция, Стрельба, Дональд Трамп.
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