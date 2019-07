В США на фестивале произошла стрельба, есть жертвы

В воскресенье, 28 июля, в городке Хилрой вблизи Сан-Франциско, США, стрелок открыл огонь по посетителям популярного семейного фестиваля Garlic festival.

В результате стрельбы есть погибшие и раненые, а преступника до сих пор не поймали, сообщает CNN.

«Как только началась стрельба, люди начали кричать и разбегаться, кое-кто пытался найти своих детей это толпе», - рассказал в эфире CNN один из свидетелей происшествия.

Он добавил, что слышал несколько очередей из полуавтоматического оружия. Сначала большинство участников фестиваля восприняли звуки выстрелов за фейерверк. Когда люди осознали, что это стрельба, на фестивале началась паника и хаос.

Сейчас правоохранители оцепили район инцидента и делают все возможное для задержания преступника. Пока что точно неизвестно, сколько стрелков было на фестивале, один или два, и каковы мотивы преступления.

На ситуацию уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2019 г.