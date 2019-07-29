Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике
Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Украинский велогонщик Падун выиграл престижную гонку
Украинский велогонщик Падун выиграл престижную гонку
Ева Лонгория блеснула ярким платьем на кинопремьере
Ева Лонгория блеснула ярким платьем на кинопремьере

В Туркменистане задержали троих человек, распространявших слухи о смерти президента

В Туркменистане задержали троих человек, распространявших слухи о смерти президента
16:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Туркменистане задерживают тех, кто распространяет слухи о "смерти президента".

В Лебапской области Туркменистана задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Об этом сообщает Хроника Туркменистана.

"В Лебапской области задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные – сотрудник Лебапского отделения "Туркментелекома", работник водного хозяйства и работница ЖКХ.

При этом отмечается, что с 25 июля в Туркменистане ведется активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента.

Вести контрпропаганду было поручено Министерству культуры.

Бердымухамедов жив: комментарий посольства Туркменистана в РФ

Как сообщалось, туркменская оппозиция на своем YouTube-канале распространила информацию о том, что 20 июля скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Однако, 21 июля представитель посольства Туркменистана в РФ опроверг эти слухи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Лебапская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 День ангела Юлии: значение имени и поздравления
05 Англичане снова недовольны Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун рассказала, чем займется в случае своей отставки
Супрун рассказала, чем займется в случае своей отставки
Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским
Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским
Портнова допросили в ГПУ по делу Майдана
Портнова допросили в ГПУ по делу Майдана
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.07 - 28.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь