В Туркменистане задержали троих человек, распространявших слухи о смерти президента

Новости мира: В Туркменистане задерживают тех, кто распространяет слухи о "смерти президента".

В Лебапской области Туркменистана задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Об этом сообщает Хроника Туркменистана.

"В Лебапской области задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные – сотрудник Лебапского отделения "Туркментелекома", работник водного хозяйства и работница ЖКХ.

При этом отмечается, что с 25 июля в Туркменистане ведется активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента.

Вести контрпропаганду было поручено Министерству культуры.

Как сообщалось, туркменская оппозиция на своем YouTube-канале распространила информацию о том, что 20 июля скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Однако, 21 июля представитель посольства Туркменистана в РФ опроверг эти слухи.