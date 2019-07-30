США и Китай сегодня попытаются завершить "торговую войну"

Новости мира: По итогам договоренности лидеров США и КНР на G20 представители стран начнут консультации для улучшения торговых отношений.

Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по вопросам двусторонней торговли.

Об этом информирует Xinhua.

"Во вторник в Шанхае представители Китая и США начинают консультации, чтобы улучшить напряженные торговые отношения", - говорится в сообщении.

Договоренность о возобновлении переговоров была достигнута во время встречи между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне, после того как предыдущие раунды переговоров между двумя мировыми торговыми гигантами зашли в тупик.

"Если у Вашингтона все еще есть иллюзия, что Пекин каким-то образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета и других связанных с ним государственных интересов, для достижения соглашения, то такое соглашение не является нашей целью ", - отметили в комментарии Xinhua китайские чиновники.