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Десятки людей погибли при взрыве бомбы у дороги в Афганистане

Десятки людей погибли при взрыве бомбы у дороги в Афганистане
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В западной афганской провинции Фарах взорвалась заложенная у дороги бомба, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек.

Инцидент произошел утром 31 июля, сообщает Радио Свобода .

"В западной части Афганистана в результате взрыва у дороги бомбы погибли не менее 28 гражданских - пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших были женщины и дети.

По словам представителя провинции, в результате взрыва также получили ранения 10 человек. Впрочем, число жертв может увеличиться.

Число жертв нападения на офис вице-президента Афганистана возросло до 20

Сейчас ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Однако известно, что в этой местности активны боевики «Талибана». Придорожные бомбы они используют для нападений на государственных чиновников и силовиков.

По данным Миссии помощи ООН в Афганистане (UNAMA), более 1 300 афганцев были убиты и еще 2 466 получили ранения за первые шесть месяцев этого года.

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Афганистан, Терроризм, Взрыв бомбы.
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