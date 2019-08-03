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В Японии казнили двоих убийц

В Японии казнили двоих убийц
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: 112.ua

Новости мира: В Японии через повешение казнили двух убийц.

В Японии казнили через повешение двух осужденных за убийства. Это первые смертные приговоры, приведенные в исполнение в стране в нынешнем году.

Об этом сообщает Daily Mail.

«В Японии повесили двух убийц – 64-летнего Коичи Й и 50-летнего Ясунори Сузуки. Это первые казни, совершенные японскими властями в 2019 году», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в прошлом году в Японии казнили 15 человек, и это наибольшее количество в истории Страны солнца на востоке.

Сейчас же на смертную казнь в этой стране ожидают 100 заключенных.

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Япония является одной из немногих развитых государств мира, где до сих пор практикуется смертная казнь преступников. При чем общественная поддержка смертной казни является традиционно высокой.

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Япония, Казнь, Приговор, Осужденные.
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