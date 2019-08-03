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На западе Афганистана ликвидировали трех местных главарей "Талибана"

На западе Афганистана ликвидировали трех местных главарей "Талибана"
22:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Афганистане ликвидировали троих главарей "Талибана".

Трое местных главарей талибов, в том числе теневой губернатор, были уничтожены в результате авиаудара в провинции Фарах, что на западе Афганистана.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

По данным оборонного ведомства, теневой губернатор Фараха Мулла Абдул Бари, а также полевые командиры Мулла Саддик и Мавлави Сайед были убиты в пятницу вечером, 2 августа.

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В заявлении не уточняется, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО. Движение "Талибан" пока не прокомментировало данную информацию.

Известно, что провинция Фарах уже давно является ареной ожесточенных столкновений между боевиками и силами безопасности.

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Афганистан, Талибан, Фарах.
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