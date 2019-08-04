Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
С 4 по 10 августа КПВВ "Станица Луганская" будет работать только до 18:00
С 4 по 10 августа КПВВ "Станица Луганская" будет работать только до 18:00
КГГА: За год средняя зарплата в столице выросла на 18%
КГГА: За год средняя зарплата в столице выросла на 18%
Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча за Суперкубок
Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити: 1-й тайм LIVE
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Кораблекрушение возле Филиппин: число погибших возросло до 25

Кораблекрушение возле Филиппин: число погибших возросло до 25
16:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Возле Филиппин перевернулись три парома, погибли 25 человек.

В результате опрокидывания трех судов в филиппинских водах погибло 25 человек.

Об этом сообщает Channel News Asia.

"Шеф региональной полиции (Манила) Рене Памуспусан подтвердил, что в воскресенье погибло 25 человек, еще 6 человек пропали без вести. По его словам, спасены 55 человек", - говорится в сообщении.

Три небольших судна затонули в субботу в проливе Гимарас, когда остальную часть страны затопили дожди, вызванные сезонными юго-западными муссонными ветрами.

На Филиппинах при кораблекрушении погибли семь человек

Ежегодно на бортах лодок, которые перевозят людей с одного маленького острова на другой, десятки людей погибают в морских авариях. Такие аварии обычно случаются в середине года, когда часто на страну обрушиваются штормы и тайфуны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кораблекрушение, Филиппины, Рене Памуспусан, Гимарас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве
04 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
05 Зеленский в День ВС ВСУ: Это праздник мужественных людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Персидском заливе новое задержание судна Ираном
В Персидском заливе новое задержание судна Ираном
В Украину пришло осеннее похолодание до +18° с обильными дождями
В Украину пришло осеннее похолодание с обильными дождями
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Дженсен Эклс намекнул на печальное завершение &quot;Сверхъестественного&quot;
Дженсен Эклс намекнул на печальное завершение "Сверхъестественного"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь