Кораблекрушение возле Филиппин: число погибших возросло до 25

Новости мира: Возле Филиппин перевернулись три парома, погибли 25 человек.

В результате опрокидывания трех судов в филиппинских водах погибло 25 человек.

Об этом сообщает Channel News Asia.

"Шеф региональной полиции (Манила) Рене Памуспусан подтвердил, что в воскресенье погибло 25 человек, еще 6 человек пропали без вести. По его словам, спасены 55 человек", - говорится в сообщении.

Три небольших судна затонули в субботу в проливе Гимарас, когда остальную часть страны затопили дожди, вызванные сезонными юго-западными муссонными ветрами.

Ежегодно на бортах лодок, которые перевозят людей с одного маленького острова на другой, десятки людей погибают в морских авариях. Такие аварии обычно случаются в середине года, когда часто на страну обрушиваются штормы и тайфуны.