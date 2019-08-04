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"Правая рука" Пола Пота и идеолог "Красных кхмеров" Нуон Чеа скончался в тюрьме

"Правая рука" Пола Пота и идеолог "Красных кхмеров" Нуон Чеа скончался в тюрьме
18:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Скончался идеолог камбоджийских "Красных кхмеров".

Нуон Чеа, главный идеолог коммунистической партии "Красные кхмеры" Камбоджи, которая правила с 1975 по 1979 год и уничтожила боле 1,7 миллиона граждан, скончался на 93 году жизни. Об этом передает УНН со ссылкой на AP.

Чеа был известен, как Брат № 2 и был "правой рукой" лидера режима Пол Пота. Он был осужден военным трибуналом ООН за военные преступления, преступления против человечества, геноцид, религиозные преследования, убийствах и пытках. Он отбывал пожизненное наказание в тюрьме.

Исследователи считают, что Чеа отвечал за экстремистскую политику и непосредственно организовывал чистки и казни.

Правление "Красных кхмеров" привело к гибели 1,7 миллиона человек от голода, болезней, пыток и смертей в трудовых лагерях. Чеа никогда не признавал свою вину.

"Я не был военным преступником... Я признаю, что были ошибки. Но у меня была моя идеология. Я хотел освободить свою страну. Я хотел, чтобы люди имели благополучие". — сказал Чеа в 2004 году в интервью Associated Press.

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Чеа рассказывал, что партийной идеологией был марксизм-ленинизм. После прихода Пол Пота к власти в 1975 году "Красные кхмеры" начали выселять людей из городов и превратили страну в огромный трудовой лагерь. После отстранения от власти в 1979 году "красные кхмеры" вели партизанскую войну еще два десятилетия, прежде чем окончательно распасться. Пол Пот умер в джунглях в 1998 году, в этом же году сдались Нуон Чеа и Кхиеу Самфан.

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Камбоджа, Пол Пот, Нуон Чеа, Красные кхмеры.
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