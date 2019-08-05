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В Камбодже умер идеолог "красных кхмеров"

В Камбодже умер идеолог "красных кхмеров"
07:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Нуон Чеа умер в возрасте 93 лет в камбоджийской тюрьме.

В возрасте 93 лет скончался главный идеолог камбоджийского режима "красных кхмеров" Нуон Чеа, который был ближайшим соратником коммунистического диктатора Пол Пота.

Об этом сообщает BBC.

Нуон Чеа дважды получил пожизненное заключение от специального суда в Камбодже при участии ООН: в 2014 году его осудили за преступления против человечности, а в 2018-м — за геноцид.

Чеа был правой рукой диктатора Пол Пота, его называли «Брат №2».

Режим «красных кхмеров» — один из самых жестоких режимов в истории человечества. Во время правления аграрной коммунистической диктатуры (1975-1979 годы) Камбоджа фактически вернулась к Средневековью — «красные кхмеры» выселяли людей из городов в села, разорвали отношения с внешним миром, запретили деньги, письменность, иностранный язык, и тому подобное.

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За время правления режима от голода, террора, болезней и непосильного труда умерло около 2 миллионов человек — четверть населения страны. По данным народно-революционного трибунала Народной Республики Кампучия, которая сменила режим «красных кхмеров» в Камбодже, количество погибших составляет 2,75 миллиона человек. Точное количество жертв было невозможно установить из-за чрезвычайной закрытости режима Пол Пота и отсутствия переписи населения.

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ООН, Камбоджи, Нуон Чеа, Красные кхмеры, Пол Пота.
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