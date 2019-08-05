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В горах Китая прошли сильные дожди, есть погибшие

В горах Китая прошли сильные дожди, есть погибшие
08:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира: В результате сильных дождей в Китае погибли 9 человек.

В центральной китайской провинции Хубэй из-за горных потоков, вызванных сильными дождями, погибли девять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Ранее сообщалось о семи жертвах. Кроме того, была информация о том, что более 10 человек находятся в ловушке в горном ущелье.

По состоянию на утро понедельника 61 человек был спасен.

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Инцидент произошел в воскресенье около 23:00 по местному времени (18:00 по киевскому времени), когда в результате сильных осадков десятки человек оказались в ловушке в горном ущелье на территории уезда Хэфэн.

На место происшествия были направлены 14 автомобилей и более 60 сотрудников аварийно-спасательных служб. Поисковые работы продолжаются.

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Китай, Дожди, Горы, Хубэй.
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