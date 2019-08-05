10 миллионов жителей Джакарты остались без электричества

Новости мира: Из за проблем на электростанции столица Индонезии и близлежащие регион остались без света.

Крупное отключение электроэнергии произошло в столице Индонезии Джакарте и близлежащих городах, последствия которого ощутили на себе десятки миллионов людей.Электроэнергия отключилась около полудня по местному времени в воскресенье.

В некоторых районах Джакарты выключились светофоры, усилив пробки в городе, известном на весь мир своим хаотичным дорожным движением. Кое-где исчез мобильная связь.Почти 10 миллионов человек проживают в Джакарте, а еще 20 миллионов проживают в окрестных городах.

Отключение электроэнергии также произошли в соседних провинциях, где проживают десятки миллионов индонезийцев.Для восстановления энергоснабжения в большинстве районов понадобилось 12 часов. Впрочем, в некоторых районах свет не появился и до сих пор. Государственная энергетическая компания PLN извинилась за неудобства и объяснила аварию проблемами на большой электростанции.

Вследствие отключения электроэнергии пассажиры вновь созданной системы метро в Джакарте были вынуждены покинуть поезда.

Международный аэропорт в Джакарте от отключения электроэнергии не пострадал, а больницы использовали генераторы.