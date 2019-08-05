Индия хочет отменить автономию Кашмира

Новости мира: Власти Индии решили пойти на такой шаг на фоне массовых протестов.

Правительство Индии заявило, что планирует отменить часть конституции, которая наделяет управляемый Индией Кашмир особыми привилегиями, передает УНН.

Так, статья 370 индийской конституции, которая дает штату Джамму и Кашмир особый автономный статус, является чувствительной, потому что она является основой, на которой княжеский штат Кашмир присоединился к Индии.

Министр внутренних дел Амит Шах сделал соответствующее заявление в парламенте на фоне массовых протестов оппозиции. Ожидается, что этот шаг вызовет волнения.

Статья 370 позволяет штату иметь собственную конституцию, отдельный флаг и независимость по всем вопросам, кроме иностранных дел, обороны и связи. Бывший главный министр штата Мехуба Муфти прокомментировала это в Twitter, заявив, что такой шаг фактически сделал Индию оккупационной силой в штате.

Так, регион Кашмир остается спорной территорией между Индией и Пакистаном с 1947 года — после того, как две страны получили независимость от Великобритании.

Антиправительственные группировки, действующие в Джамму и Кашмире с 1989 года, требуют независимости от Индии. В ходе столкновений в Кашмире до сегодняшнего дня погибло более 70 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, недавно в результате вмешательства сил безопасности Индии в акцию протеста сторонников независимости Джамму и Кашмира, погиб один человек, ранены не менее 50.