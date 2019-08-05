Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
Село Широкино на Донабассе полностью заминировано оккупантами
Село Широкино на Донабассе заминировано оккупантами
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день

Индия хочет отменить автономию Кашмира

Индия хочет отменить автономию Кашмира
11:49 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости мира: Власти Индии решили пойти на такой шаг на фоне массовых протестов.

Правительство Индии заявило, что планирует отменить часть конституции, которая наделяет управляемый Индией Кашмир особыми привилегиями, передает УНН.

Так, статья 370 индийской конституции, которая дает штату Джамму и Кашмир особый автономный статус, является чувствительной, потому что она является основой, на которой княжеский штат Кашмир присоединился к Индии.

Министр внутренних дел Амит Шах сделал соответствующее заявление в парламенте на фоне массовых протестов оппозиции. Ожидается, что этот шаг вызовет волнения.

Статья 370 позволяет штату иметь собственную конституцию, отдельный флаг и независимость по всем вопросам, кроме иностранных дел, обороны и связи. Бывший главный министр штата Мехуба Муфти прокомментировала это в Twitter, заявив, что такой шаг фактически сделал Индию оккупационной силой в штате.

Индия запустила к Луне станцию "Чандраян-2"

Так, регион Кашмир остается спорной территорией между Индией и Пакистаном с 1947 года — после того, как две страны получили независимость от Великобритании.

Антиправительственные группировки, действующие в Джамму и Кашмире с 1989 года, требуют независимости от Индии. В ходе столкновений в Кашмире до сегодняшнего дня погибло более 70 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, недавно в результате вмешательства сил безопасности Индии в акцию протеста сторонников независимости Джамму и Кашмира, погиб один человек, ранены не менее 50.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Конституция, Кашмир, Амит Шах, Мехуба Муфти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей
На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей
Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой
Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь