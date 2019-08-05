В Таджикистане разбился самолет, пострадали пилоты

Новости мира: Один пилот погиб, за жизнь второго борются врачи.

В результате авиакатастрофы одномоторного самолета Ан-2 в Таджикистане погиб один человек, а еще один получил травмы.

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на сотрудника финансируемого правительством общества Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

“Небольшой самолет разбился на юге Таджикистана, один пилот погиб, второй получил ранения”, - говорится в сообщении.

Одномоторный самолет Ан-2 потерпел крушение 4 августа при попытке приземлиться после перевозки группы парашютистов.

По словам сотрудника, пилот погиб в больнице, второй получает лечение.

Как сообщается, крушение учебного самолета произошло при заходе на посадку на учебной авиабазе Фахрабад, в 30 километрах от Душанбе. Двигатель самолета внезапно заглох, и Ан-2 рухнул на землю.

Официальное государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар" сообщило, что государственный комитет национальной безопасности начал расследование инцидента.

Отмечается, что самолет Ан-2, потерпевший крушение в Фахрабаде, был выпущен в 1978 году.