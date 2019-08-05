В Таджикистане разбился самолет, пострадали пилоты

В результате авиакатастрофы одномоторного самолета Ан-2 в Таджикистане погиб один человек, а еще один получил травмы.
Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на сотрудника финансируемого правительством общества Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
“Небольшой самолет разбился на юге Таджикистана, один пилот погиб, второй получил ранения”, - говорится в сообщении.
Одномоторный самолет Ан-2 потерпел крушение 4 августа при попытке приземлиться после перевозки группы парашютистов.
По словам сотрудника, пилот погиб в больнице, второй получает лечение.
Как сообщается, крушение учебного самолета произошло при заходе на посадку на учебной авиабазе Фахрабад, в 30 километрах от Душанбе. Двигатель самолета внезапно заглох, и Ан-2 рухнул на землю.
Официальное государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар" сообщило, что государственный комитет национальной безопасности начал расследование инцидента.
Отмечается, что самолет Ан-2, потерпевший крушение в Фахрабаде, был выпущен в 1978 году.