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КНДР опять провела ракетные запуски

КНДР опять провела ракетные запуски
03:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками.

В КНДР провели запуск нескольких ракет, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Пуски были проведены с восточного побережья Северной Кореи. Точно количество ракет и их характеристики пока не указываются.

Это - четвертая серия ракетных испытаний в КНДР менее чем на две недели. В предыдущих случаях, по оценкам Сеула, речь шла о баллистических ракетах малой дальности.

Как заявил высокопоставленный чиновник американского правительства США продолжают следить за ситуацией.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - сказал чиновник агентству на условиях анонимности.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда у своего восточного побережья рано утром во вторник.

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"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают боеготовность", - отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

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США, Южная Корея, КНДР, Денуклеаризация.
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