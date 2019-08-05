Мексика угрожает США "юридическими шагами" из-за стрельбы в Техасе

Новости мира: Такое решение Мексика приняла из за стрельбы в американском городе Эль-Пасо, в которой погибло 6 мексиканцев.

Правительство Мексики заявило о намерении предпринять юридические шаги против США после того, как во время стрельбы в американском городе Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра МИД Марсело Эбрарда.

"Правительство Мексики осуществит юридические шаги против США после убийства шести мексиканцев во время стрельбы в Эль-Пасо", - говорится в сообщении.

В то же время Эбрард не уточнил, о каких именно шагах идет речь, однако добавил, что больше деталей будет сообщено сегодня вечером. Как отметил министр, события в Эль-Пасо являются "неприемлемыми".

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, в стрельбе погибли шесть и получили ранения семь мексиканцев.

Как сообщалось ранее, 20 человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.

А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.Вчера, 4 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневный траур по погибшим во время стрельбы в штатах Огайо и Техасе.