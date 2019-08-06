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В Китайской провинции Хубэй из-за наводнения погибло 13 человек

В Китайской провинции Хубэй из-за наводнения погибло 13 человек
11:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира: Туристов смыло в ущелье Доби.

В неосвоенном районе центральнокитайской провинции Хубэй 13 человек погибли в результате внезапного наводнения, вызванного ливнем. Об этом сообщают  местные власти.

"По предварительной информации, было установлено, что погибшие - это туристы из других регионов страны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел 4 августа примерно в 18:40 в ущелье Доби уезда Хэфэн. Вследствие сильных осадков в ущелье случился паводок, который смыл часть приехавших туда на прогулку людей. Сообщается, что 61 человека удалось спасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Наводнение в Китае унесло жизни шести человек

Местное правительство объявило предупреждение "красного" уровня о ливневых дождях, отметив высокие риски внезапных наводнений, геологических бедствий и выхода рек из берегов. Китай имеет четырехуровневую цветную систему предупреждений о погодных условиях: наивысший уровень - красный, затем следуют оранжевый, желтый и синий. 

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Китай, Наводнение, Хубэй, Стихийное бедствие.
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