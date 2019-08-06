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Китай о Гонконге: США выдают черное за белое, смешивают правду и ложь

Китай о Гонконге: США выдают черное за белое, смешивают правду и ложь
18:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Власти Китая считают, что США не должны давать оценку событиям в Гонконге.

Китай возмутился высказываниями американских официальных лиц о ситуации в его Специальном административном районе Сянган (Гонконг) и предостерег от вмешательства в дела КНР.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге для журналистов во вторник, сообщает Международное радио Китая.

«Соответствующие представители американской стороны выдают черное за белое, смешивают правду и ложь, вынашивают злые намерения. Мы выступаем категорически против всего этого», - сказала Хуа Чуньин.

Она призвала американскую сторону прекратить потакать элементам, совершающим насильственные противоправные действия, прекратить вмешательство в дела Сянгана и предостерегла от недооценки «твердой решимости Китая» в последовательной реализации принципа «одно государство, два строя», защите стабильности региона.

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Со своей стороны пресс-секретарь Управления уполномоченного МИД Китая в Гонконге во вторник назвал конкретно, чьи высказывания в США власть считает «крайне ошибочными». Это - спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайская сторона, по словам пресс-секретаря, выражает «решительное осуждение, недовольство и возражение относительно вопиющей поддержки Пелоси насильственных правонарушителей» в Гонконге и ее «грубого вмешательства в вопросы Гонконге и внутренние дела Китая».

С точки зрения власти, некоторые радикалы, несмотря на закон, порядок и общественные интересы, уже в течение определенного времени «безосновательно совершали насилие и вандализм, нагло топтали верховенство закона Гонконга, серьезно нанесли ущерб основной безопасности жителей Гонконга, откровенно обжаловав суверенитет и достоинство государства и суть принципа «одна страна, две системы». Это толкает Гонконг на грань очень опасной ситуации.

«Ни одно общество не может терпеть это, и ни одно правительство не может сидеть, сложа руки», - подчеркнул пресс-секретарь.

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Китай, США, Гонконг, МИД КНР.
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