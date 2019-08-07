Скачать
Среда, 07.08.2019
Арахамия о снятии неприкосновенности с нардепов: У нас будет жесткая позиция
Арахамия о снятии неприкосновенности с нардепов: У нас будет жесткая позиция
Зеркаль: У Путина наверняка есть аллергия на господина Джонсона
Зеркаль: У Путина наверняка есть аллергия на господина Джонсона
Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Обнаружена самая массивная из известных черных дыр
Обнаружена самая массивная из известных черных дыр

В КНДР рассказали об испытании управляемых ракет нового типа

В КНДР рассказали об испытании управляемых ракет нового типа
02:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за демонстрационным огнем тактических управляемых ракет нового типа на рассвете во вторник, сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные на оперативном аэродроме в западной части страны, пролетели по небу над столицей и центральным внутренним районом нашей страны и нанесли точный удар по указанной цели - острову в Восточном море (Японское море - Ред.)", - пишет агентство.

"Демонстрационный огонь четко подтвердил надежность, безопасность и фактическую боеспособность системы тактического управляемого оружия нового типа", - говорится в статье.

Отмечается, что данный запуск является "адекватным предупреждением совместным военным учениям, проводимым в настоящее время властями США и Южной Кореи".

Как сообщалось, Северная Корея выпустила в Японское море во вторник две баллистические ракеты малой дальности.

"Южнокорейские и американские разведывательные органы считают, что эти ракеты малой дальности имеют аналогичные летные характеристики с баллистическими ракетами, испытанными Северной Кореей 25 июля", - цитирует "Ренхап" представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

КНДР опять провела ракетные запуски

По их данным, ракеты были выпущены из северокорейского юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.

Таким образом, это уже четвертый запуск, произведенный КНДР за последние две недели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КНДР, Ким Чен Ын, Ракеты, Денуклеаризация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
03 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
04 Волкер высказался о гибели 4 военных ВСУ на Донбассе
05 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
США лишили безвиза лиц, посещавших КНДР
США лишили безвиза лиц, посещавших КНДР
Боевик &quot;Безумный Макс: Дорога ярости&quot; получит два сиквела
Боевик "Безумный Макс: Дорога ярости" получит два сиквела
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь