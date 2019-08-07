Ким Чен Ын запусками ракет предупреждает Вашингтон и Сеул

Новости мира: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск новых ракет предупреждением властям США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на северокорейские СМИ.

«После того, как запуски были успешно выполнены, Ким Чен Ын отметил, что упомянутые военные действия станут поводом для того, чтобы направить адекватное предупреждение совместному военному учению, которое сейчас проводят власти США и Южной Кореи», - говорится в сообщении.

Последний, четвертый за две недели, запуск ядерного вооруженного КНДР произошел во вторник, после того, как вооруженные силы Южной Кореи и США 5 августа начали совместные учения, нацеленные на проверку способности Сеула взять оперативный контроль в военное время.

Эти учения проводятся несмотря на предупреждения Пхеньяна о том, что они могут поставить под угрозу ядерные переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей.