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Власти Китая проводят тренировки полицейских для разгона митингующих

Власти Китая проводят тренировки полицейских для разгона митингующих
09:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира: Из-за массовых протестов в Китае,в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, власти собрали 12 тысяч полицейских для тренировки разгона митингующих.

На фоне массовых акций протеста в Гонконге власти Китая собрали 120 тыс. сотрудников по борьбе против беспорядков для тренировок в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на South China Morning Post. Официально в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун проходят учения в рамках подготовки к празднованию 70-летия Народной республики, которое пройдет 1 октября.

"Были проведены тренировки для поднятия боевого духа, практики и подготовки к празднованию", - говорится в сообщении местной полиции. На опубликованных видео можно увидеть людей, которые изображают протестующих - это люди в черной одежде и защитных шлемах. Их экипировка схожа с той, что используют протестующие в Гонконге. "Митингующие" во время учений забросали полицейских различными предметами, пытались бить их палками и даже бросали самодельные газовые бомбы. Полиция, со своей стороны, использовала дым и слезоточивый газ.

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Протесты в Гонконге продолжаются уже более восьми недель. Они начались как реакция на законопроект об экстрадиции, который позволил бы экстрадировать подозреваемых в материковый Китай. Но впоследствии, когда законопроект отложили на неопределенный срок, люди продолжили выходить на улицы с требованиями демократических реформ. Гонконг, который до 1997 года был британской колонией, наделен сейчас высокой степенью автономии по принципу "одна страна - две системы".

Поэтому в Гонконге до сих пор гражданам обеспечены такие фундаментальные права и свободы человека, которые ограничены у китайцев, как свобода слова и СМИ. Оппозиция в Гонконге обвиняет Китай в том, что он все сильнее вмешивается во внутренние дела Гонконга.

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Китай, Митинг, Полиция, Гонконг, Шэньчжэнь.
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