В Сингапуре 46 стран подписали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях

Новости мира: В Сингапуре представители 46 стран сегодня подписали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

Как сообщает Deutsche Welle, документ, который был впервые представлен ООН в Нью-Йорке в декабре 2018 года, подписали, в частности, Китай, США, Южная Корея, Индия и другие государства. Страны Европейского Союза еще должны решить, будут подписывать они конвенцию как сообщество или отдельно.

Так называемая «Сингапурская конвенция по медиации» направлена на то, чтобы в будущем трансграничные коммерческие споры чаще решали с помощью посредничества (медиации) и путем заключения мировых соглашений. Как правило, это быстрее и дешевле, чем процессы в международных арбитражах. Однако до сих пор продвинуть эту идею с юридической точки зрения было сложно. Предложенная конвенция должна помочь в этом. Хотя эксперты уже высказывают сомнения, что это удастся.

Помощник генерального секретаря ООН по правовым вопросам Стивен Матиас назвал соглашение «новаторской конвенцией» в вопросе мирного урегулирования споров.

Конвенция была подписана на фоне усиления напряженности между США и Китаем, которые вводят новые пошлины на товары друг друга.