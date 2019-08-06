Жители восточной Украины получат гуманитарную помощь от ООН

Новости мира: Гуманитарка будет состоять из цыплят и кормов для животных.

Жители 52 населенных пунктов, расположенных вдоль "линии разграничения" на востоке Украины, получат цыплят и корма для животных от представителей продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН общим объемом в один миллион долларов, сообщает новостная служба ООН.

"Многие семьи, живущие в Донецкой и Луганской областях остались источников дохода. В частности, они не могут обрабатывать поля, которые усеяны минами. ФАО не только предоставит помощь на миллион долларов, но и научит жителей грамотно ею распорядиться", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, гуманитарную помощь от Швейцарского агентства развития и сотрудничества (ШАРС), доставлена на Донбасс, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Гуманитарка была доставлена рамках 10-й гуманитарной миссии с 21 мая по 5 июня 2019 Швейцарское агентство развития и сотрудничества (ШАРС) доставило гуманитарную помощь как на временно оккупированную часть Донбасса, так и на подконтрольные правительству Украины территории.