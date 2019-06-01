Швейцария направила на Донбасс 22 автомобиля с гумпомощью

Новости Украины: Посольство Швейцарии направило на неподконтрольные территории Донбасса 22 автомобиля с гумпомощью.

Посольство Швейцарии в Украине направило на неподконтрольные Киеву территории Донбасса 22 автомобиля с гуманитарным грузом весом более 400 тонн, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 22 грузовика от посольства Швейцарии в Украине. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в субботу утром.

Напомним, ранее жители ОРДЛО получили 300 тонны гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста.