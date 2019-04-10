Переселенцы Донбасса массово возвращаются домой

Новости Украины: Проблема нехватки денег подталкивают переселенцев к решению возвратится на неподконтрольные территории Донбасса.

Такие массовые возвращение украинцев на проблемный Восток страны наблюдаются последнее время. Данные миграции переселенцев обнародовали в в отчете Национальной мониторинговой системы социально-экономических характеристик внутренне перемещенных лиц.

В документе сообщается, что на оккупированные земли Донбасса вернулись уже 19% его жителей, покинувших свои дома в первые годы военных действий. Большинство из них люди среднего возраста без наличия детей и люди с ограниченными физическими возможностями. Такие переселения связаны, в основном, с нехваткой материальных средств на дальнейшее пребывание на мирной территории Украины.

Чуть меньше трети переселенцев уезжают в родные края по семейным обстоятельствам. Лишь 6% из тех, кто вновь вернулся на неподконтрольные земли, хотят снова покинуть ее. 80% беженцев намерены остаться на Донбассе. Проблема нехватки денег порождает проблему уплаты за жилье. На территориях, которые не подконтрольна украинской стороне, за дома платить не надо. И это еще одна причина, почему люди с Донбасса начали массово возвращаться назад.