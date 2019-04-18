Красный крест направил на Донбасс почти 300 тонн гумпомощи

Новости Украины: Через КПВВ "Новотроицкое" 295 тонн гуманитарной помощи перевезли 16 грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста.

16 грузовиков от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовали в четверг утром через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную властям Украины часть Донбасса, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 16 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено гуманитарную помощь весом 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте Госпогранслужбы в четверг.

Напомним, в начале апреля восемь грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста перевезли 160 тонн гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донбасса.

Кроме того, в середине марта Красный Крест доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. А именно местным жителям доставили продуктовые наборы, товары медицинского и сельскохозяйственного назначения общим весом 180 тонн.