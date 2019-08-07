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В результате теракта в Кабуле погибло 18 человек

В результате теракта в Кабуле погибло 18 человек
14:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Взрыв прогремел в час пик недалеко от управления полиции.

Минимум 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля в Кабуле, сообщает в среду телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о 95 пострадавших и семи погибших.

Взрыв произошел в утренний час-пик вблизи управления полиции одного из районов Кабула. Взрывное устройство находилось внутри автомобиля.

Взрыв повредил несколько жилых домов, расположенных неподалеку. По данным медиков среди пострадавших есть женщины и дети.

В ООН заявили, что июль в Афганистане стал самым смертоносным с 2017 года

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Как сообщалось ранее, в результате операций, проведенных в Афганистане, нейтрализовано 92 и ранено 56 боевиков движения "Талибан". 10 боевиков, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

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Теракт, Афганистан, Талибан, Терроризм, Кабул.
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