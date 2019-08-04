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В ООН заявили, что июль в Афганистане стал самым смертоносным с 2017 года

В ООН заявили, что июль в Афганистане стал самым смертоносным с 2017 года
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ООН: Июль самый смертоносный месяц для населения Афганистана с 2017 года..

Вспомогательная миссия ООН в Афганистане сообщила, что июль стал для гражданского населения Афганистана самым смертоносным месяцем более чем за два года – с мая 2017-го.

Об этом пишет "Радио Свобода".

По данным последнего отчета миссии, за этот июль задокументировано гибель или ранения более 1 тысячи 500 гражданских.

Главной причиной резкого роста числа гражданских жертв стали нападения и другие действия боевиков: более 50 процентов смертей и ранений вызвали импровизированные взрывные устройства.

В последние недели уровень насилия в Афганистане вырос: и правительственные силы, и группировка «Талибан» пытаются нарастить свои достижения в то время, когда уже идут мирные переговоры.

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По данным другого отчета ООН, который был обнародован 30 июля, в Афганистане за период с 1 января до 30 июня погибли 1 тысяча 366 гражданских, что было на 21 процент меньше, чем за такой же период предыдущего года.

Как говорилось в отчете, за упомянутый период в результате воздушных ударов и наземных операций афганских правительственных сил погибло больше мирных жителей, чем из-за действий боевиков.

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Афганистан, ООН, Талибан, Боевики, Погибшие.
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