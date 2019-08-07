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Штурм дома экс-президента Киргизии: 15 человек доставлены в больницы

Штурм дома экс-президента Киргизии: 15 человек доставлены в больницы
23:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах.

Пятнадцать человек госпитализированы с различными травмами в больницы Бишкека и Чуйской области после спецоперации, которая проходила в доме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, сообщили "Интерфаксу" в среду вечером в Минздраве Киргизии.

"Три пострадавших находятся в Чуйской областной объединенной больнице, еще трое - в Национальном госпитале, и девять человек госпитализированы в Бишкеский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", - сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем он не уточнил характер полученных травм.

Атамбаева защитили от штурма спецназа Кыргызстана

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации по задержанию бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш несколько человек получили ранения резиновыми пулями, в числе пострадавших два бывших депутата парламента и журналист агентства 24kg.

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Киргизия, Бишкек, Алмазбек Атамбаев.
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